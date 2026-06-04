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04 июня, 22:30

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В Москве выпало аномально много тополиного пуха

В Москве выпало аномально много тополиного пуха

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В этом сезоне в Москве выпало аномально много тополиного пуха, который появился раньше обычного. Аллергологи пояснили, что сам пух не вызывает аллергии – реакцию дает пыльца, прилипшая к нему, а также клещи, грибок и эпителий животных.

Врачи советуют перед выходом на улицу надевать головные уборы и солнцезащитные очки, а после возвращения домой принимать душ, переодеваться и промывать слизистые. Окна лучше не открывать или установить москитные сетки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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