18 мая, 00:20
"Новости дня": ремонтные работы начались на Фрунзенской набережной
Фрунзенская набережная станет удобнее для пешеходов и водителей – там начались ремонтные работы. Специалисты заменят асфальт на дороге и тротуарах и оборудуют современные остановки.
Также там обновят малые архитектурные формы и навигацию. На пешеходных переходах появится контрастное освещение. Благодаря этому зебры и пешеходы станут заметнее для водителей в темное время суток.
