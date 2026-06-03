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03 июня, 07:45

Общество

Российские студенты будут изучать четыре обязательные дисциплины

Российские студенты будут изучать четыре обязательные дисциплины

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Российские студенты, независимо от будущей профессии, будут изучать четыре обязательные дисциплины. В их число вошли история, русский язык, философия и основы российской государственности.

Предполагается, что такой подход позволит сформировать единый гуманитарный фундамент для будущих инженеров, врачей, экономистов, юристов и представителей других специальностей. При этом профильные дисциплины и особенности образовательных программ сохранятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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