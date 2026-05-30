Жители Чертанова пожаловались на занятые старыми машинами парковки

Жители столичного района Чертаново Южное жалуются на то, что старые автомобили занимают парковки во дворах. По словам москвичей, некоторые автовладельцы используют такие машины как способ забронировать место. Днем на площадке стоит старое авто, а вечером его заменяют другой машиной.

Как пояснил адвокат Михаил Салкин, нарушений в таких действиях нет. Если территория предназначена для парковки, менять автомобили на одном месте не запрещено.

Как жители борются с нарушителями? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.