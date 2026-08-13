Аренда жилья в Москве стала дешевле из-за роста предложения

Аренда жилья в Москве продолжает дешеветь. Это связано с ростом предложения и снижением спроса, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По его словам, на рынок выходит большое количество квартир в новостройках, которые владельцы ранее приобрели в инвестиционных целях.

Одновременно часть арендаторов уходит с рынка, поскольку на фоне снижения ставок по ипотеке рассматривает покупку жилья. В результате предложение увеличилось, а спрос снизился, что привело к снижению цен на долгосрочную аренду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.