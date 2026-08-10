Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 22:45

Общество

Риелтор предупредил о рисках аренды жилья через доски объявлений

Риелтор предупредил о рисках аренды жилья через доски объявлений

Родителям напомнили о правилах записи детей в 1-й класс

В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям до 45 дней

298 детей родились в Москве 9 августа

В 2027 году россиян ждут 7 коротких рабочих недель

Спрос на новостройки в Москве может вырасти в сентябре

"Утро": 25 градусов ожидается в Москве 10 августа

Каршеринг выставил москвичке штраф по столичным тарифам за парковку на спорной территории

Подмосковные дачники пожаловались на нашествие кротов

Первый штраф за борщевик с помощью ИИ выписали в Подмосковье

При аренде жилья следует отдавать предпочтение специализированным сервисам, советует риелтор Герман Борисов. По его словам, при поиске квартиры на обычных досках объявлений выше риск столкнуться с недобросовестными владельцами.

Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно изучить условия аренды, сохранить договор, чеки и переписку с владельцем, а состояние квартиры зафиксировать на фото или видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоАнастасия СурковаЕкатерина Ефимцева

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика