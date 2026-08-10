10 августа, 22:45Общество
Риелтор предупредил о рисках аренды жилья через доски объявлений
При аренде жилья следует отдавать предпочтение специализированным сервисам, советует риелтор Герман Борисов. По его словам, при поиске квартиры на обычных досках объявлений выше риск столкнуться с недобросовестными владельцами.
Перед заселением специалисты рекомендуют внимательно изучить условия аренды, сохранить договор, чеки и переписку с владельцем, а состояние квартиры зафиксировать на фото или видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.