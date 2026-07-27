Подготовка первоклассника к школе обойдется москвичам минимум в 25 тысяч рублей

Подготовка первоклассника к школе в Москве обойдется минимум в 25 тысяч рублей. В эту сумму входят форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. Однако реальные расходы могут быть выше.

Для того, чтобы сэкономить, следует не переплачивать за бренды. До сентября стоит купить только самое необходимое, а остальное – после начала учебного года, когда появятся скидки.

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