Глава Национального родительского комитета поддержала введение оценок за поведение

Введение оценок за поведение для российских школьников является необходимой мерой. Такое мнение высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, во многих семьях отсутствует понимание того, что ребенок должен соблюдать устав школы и выполнять требования педагогов. При этом низкая оценка за поведение, подчеркнула Волынец, должна стать исключительной мерой и выставляться только в том случае, если остальные меры не принесли результата.

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