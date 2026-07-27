Спасатели эвакуировали тела пятерых альпинистов с Эльбруса

На Эльбрусе завершилась поисковая операция: эвакуированы тела пятерых альпинистов из Боснии и Герцеговины, при этом поиск осложнял сильный буран. За минувшую неделю при попытке покорить вершину погибли семеро человек, включая 11-летнего мальчика, который шел с отцом.

По словам спасателей, погода в Кабардино-Балкарии резко ухудшилась: ветер достигал 70 километров в час, видимость была нулевой. Эксперты отмечают, что на Эльбрус все чаще отправляются неподготовленные туристы, а официальные гиды-проводники требуют серьезной подготовки и переаттестации, однако число нелегальных предложений растет.

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