Новости мира: два человека погибли в результате стрельбы на фестивале в Торонто

Во время уличного фестиваля в Торонто произошла стрельба. По предварительным данным, двое неизвестных открыли огонь друг по другу в толпе. В результате 2 человека погибли, еще 8 получили огнестрельные ранения. Подозреваемых пока не задержали, их поиски продолжаются.

Из-за тайфуна на восточном побережье Китая эвакуировали около 3 миллионов человек. Сильный ветер и ливни нарушили транспортное сообщение. Спасательные службы работают в усиленном режиме.

На востоке Азербайджана произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Загатала – Баку. Транспортное средство перевернулось. Травмы получили более 20 человек, их доставили в больницы. Причины аварии выясняются.

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