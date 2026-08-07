Собянин: открыт ситуационный центр Градостроительного комплекса Москвы

Сергей Собянин открыл ситуационный центр градостроительного комплекса Москвы в преддверии Дня строителя. Мэр также вручил награды лауреатам конкурса лучших строительных проектов 2025 года.

По словам мэра, ситуационный центр градостроительного комплекса Москвы – это высокотехнологичное пространство общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Там разместились службы мониторинга всех строительных объектов города и управление чрезвычайными ситуациями на стройплощадках. Они контролируют почти 2 тысячи объектов, в том числе социальной и деловой инфраструктуры, а также жилые дома, метро и дороги.

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