Собянин рассказал, какими будут кабинеты биологии в реконструированных школах

О новых классах биологии в реконструированных московских школах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, обновленные кабинеты получат 1,5 тысячи моделей животных, птиц, рыб и земноводных. Для изучения анатомии человека закупаются разборные макеты. Для практических занятий школы получат специализированные наборы. Также для этих кабинетов закупили более 1,6 тысячи микроскопов с объемным изображением. Они оснащены цифровыми видеокамерами, которые транслируют картинку на большой экран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.