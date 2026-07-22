В Москве состоялся круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодежи

В парке 70-летия Победы в районе Черемушки состоялся круглый стол, посвященный вопросам патриотического воспитания молодежи. В мероприятии приняли участие эксперты "Роспатриотцентра", движения "Наставники России", центра "КОМАНДА", представители школ юго-запада, министерства обороны РФ, муниципальных округов, ДОСААФ, ветеранских организаций и молодежно-патриотических объединений.

Участники обсудили методы и эффективность патриотического воспитания подрастающего поколения, поделились опытом своих организаций в этой сфере и договорились о формировании рабочей группы для создания единой стратегии историко-культурного просвещения. Одним из экспертов и модераторов мероприятия выступил военный врач, заместитель начальника филиала госпиталя имени Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров.

"Молодые москвичи максимально проявляют активность, включаются в добровольческие и патриотические проекты. Только за прошедший год число участников патриотического волонтерства выросло более чем в три раза. Молодые люди регулярно помогают бойцам спецоперации: собирают необходимую гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сети и предметы первой необходимости. В ЮЗАО с начала этого года реализуется проект "Пульс помощи", направленный на поддержку бойцов СВО и военных госпиталей. За это время, по информации организаторов, собрано 1,5 тонны грузов, проведено более 20 акций. Это ежедневный труд, который стал частью слаженной городской системы помощи", – сказал он.

Назаров отдельно остановился на волонтерстве в сфере здравоохранения, в котором участвуют более 100 тысяч горожан. Они помогают в медицинских организациях и проводят мастер-классы по оказанию первой помощи. Особое место в этой работе занимает донорство. Волонтеры организуют просветительские мероприятия и встречи, готовят добровольцев к проведению акций в пунктах переливания крови, а также личным примером поддерживают донорское движение. В 2025 году донорами крови стали почти 120 тысяч москвичей.

В ходе обсуждения эксперты подчеркнули, что в Москве патриотическое воспитание развивается как комплексная система, объединяющая образовательные, музейные, военно-спортивные и добровольческие направления. В столичных школах работают свыше 1,1 тысячи музеев, около 600 из которых посвящены истории России, Великой Отечественной войне и специальной военной операции, а также более 500 военно-патриотических клубов. Этим летом открыты 10 спортивно-патриотических палаточных лагерей: за первые три смены их посетили более шести тысяч учеников 7–10-х классов, а всего за сезон планируется принять около 13 тысяч школьников. Еще одним направлением этой работы остается движение "Юнармия", которое объединяет в Москве свыше 64 тысяч участников и проводит для старшеклассников учебные сборы и музейные программы.

Участники круглого стола также затронули вопрос развития молодежной политики и патриотического воспитания, обсудив повышение квалификации профильных специалистов в регионах страны. Как отметил заместитель директора Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко, речь идет о педагогах, наставниках, специалистах учреждений культуры, сотрудниках региональных и муниципальных органов молодежной политики, представителях общественных объединений.

"В 2026 году Роспатриотцентр планирует проведение серии образовательных семинаров для специалистов в сфере государственной молодежной политики. Их цель – повышение эффективности молодежной политики в федеральных округах через профессиональное развитие кадрового состава и обмен лучшими практиками планирования, организации и реализации проектов в сфере молодежной политики и патриотического воспитания", – сказал Степыко, добавив, что в рамках этих семинаров планируется очно обучить порядка 500–540 специалистов и обеспечить дистанционное участие не менее 1 950 человек.

Совокупный охват программы может составить не менее 2 450 специалистов по всей стране.

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