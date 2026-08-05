Собянин: Москва является крупнейшим донором федерального бюджета

Москва является крупнейшим донором федерального бюджета. Об этом заявил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

Он отметил, что в Москве производится более 20% валового национального продукта России. В столице сосредоточены крупные предприятия, высокие технологии и значительный объем услуг.

Около 60% налоговых и внебюджетных платежей Москвы направляются в федеральный бюджет. За последние годы объем этих поступлений вырос в 9 раз. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.