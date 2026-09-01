Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от обычного

Цифровой рубль хранится в распределенной базе данных Банка России, в отличие от обычного безналичного рубля, который учитывается в базе банка, где открыт счет. Об этом рассказал председатель Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Андрей Михайлишин.

Счет цифрового рубля является единым для человека и доступен через разные банки. Средства можно переводить и оплачивать ими товары и услуги через любой банк.

Михайлишин также отметил, что цифровой рубль защищен алгоритмами шифрования Банка России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.