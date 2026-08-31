"Деньги 24": эксперт перечислил признаки подозрительных финансовых операций

Подозрительные финансовые операции могут привлечь внимание Росфинмониторинга. Среди них – частые переводы между незнакомыми людьми, крупные и нехарактерные для клиента транзакции, переводы на подозрительные счета и другие подобные операции.

С 1 сентября ведомство будет контролировать переводы и платежи, которые россияне совершают по картам "Мир", через СБП и с помощью универсального QR-кода.

Подробнее – в программе "Деньги 24".