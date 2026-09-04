Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 09:38

Экономика

ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка РФ

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 50 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, а также выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Магазинова, часть предупреждений уже исполнена компаниями, в том числе вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Он отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо.

Кроме того, ФАС подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтяными компаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательства ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции.

Служба продолжает мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости принимает меры антимонопольного реагирования.

Ранее российский кабмин разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Решение будет действовать до 30 июня 2027 года.

Вместе с тем АЗС будут предоставлять потребителям полные сведения об экологическом классе топлива. Россияне смогут сами выбирать бензин с учетом характеристик.

Читайте также


экономика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика