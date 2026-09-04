ФАС возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка РФ

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 50 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, а также выдала 78 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщил замглавы ФАС Геннадий Магазинов в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Магазинова, часть предупреждений уже исполнена компаниями, в том числе вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Он отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо.

Кроме того, ФАС подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок с 12 нефтяными компаниями. В рамках этих соглашений компании взяли на себя обязательства ограничить рост цен на АЗС уровнем не выше инфляции.

Служба продолжает мониторинг цен на автомобильное топливо и в случае необходимости принимает меры антимонопольного реагирования.

Ранее российский кабмин разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Решение будет действовать до 30 июня 2027 года.

Вместе с тем АЗС будут предоставлять потребителям полные сведения об экологическом классе топлива. Россияне смогут сами выбирать бензин с учетом характеристик.