Глава МИД Украины Сибига дал интервью казахстанскому СМИ на русском языке

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию Ulysmedia, отвечая на вопросы на русском языке. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью на YouTube-канале.

Общая продолжительность беседы составляет примерно полтора часа, из них 39 минут Сибига отвечает на вопросы интервьюера на русском языке. Примечательно, что публичные выступления украинских чиновников обычно проходят на украинском или английском языках.

Между тем использующих русский язык в речи на Украине часто привлекают к ответственности. К примеру, ранее тренер вратарей футбольного клуба "Диназ" Вячеслав Богоделов получил штраф более 11 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) за использование русского языка во время тренировок. Сам тренер отметил, что говорил на русском 50 лет и это никого не смущало.

До этого в Киеве оштрафовали учительницу одного из лицеев, поскольку она показала на уроке в первом классе фрагмент мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением. С жалобой обратился отец одного из учеников.