Учительницу в Киеве оштрафовали за показ мультфильма на русском языке

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Учительницу одного из лицеев Киева оштрафовали на 3 400 гривен (около 76 долларов. – Прим. ред.) за использование на уроке в первом классе фрагмента мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской.

Поводом для штрафа, в частности, стало нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С жалобой к уполномоченному обратился отец одного из учеников. Он сообщил, что во время урока педагог включила детям мультфильм, звуковая дорожка которого была на русском языке.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите языков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, назвала его "неонацизмом в действии".

При этом, по информации СМИ, Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске потребовал гарантий, что русский язык станет официальным на Украине. Помимо этого, он потребовал гарантий безопасности для православных церквей.