Кобяков заявил, что ЦБ необходимо прийти к здравой денежно-кредитной политике

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Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Центральному банку необходимо привести текущую денежно-кредитную политику к здравому смыслу, чтобы обеспечить условия для экономического роста. Об этом он сообщил на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, все обозначенные задачи сложно решить без надежного фундамента, которым является настроенная бюджетная и денежно-кредитная политика. Он подчеркнул, что правительство должно бороться с инфляцией издержек.

"Эту инфляцию издержек можно и нужно регулировать, со стороны ЦБ обеспечить условия для роста, что возможно только через приведение к здравому смыслу текущей денежно-кредитной политики", – приводит слова Кобякова ТАСС.

Советник президента добавил, что прежде всего требуются адекватные региональные бюджетные планы.

Ранее Владимир Путин заявил, что денежно-кредитную политику страны нельзя считать чрезмерно жесткой. При этом президент подчеркнул, что деньгами нужно грамотно распорядиться.

По его словам, фондовый рынок сейчас находится в небольшом минусе. Однако ситуация изменится, а восстановление будет происходить параллельно с укреплением макроэкономической стабильности.