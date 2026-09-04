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04 сентября, 06:19

Общество

Дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столице 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве в пятницу, 4 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов. В Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Также в регионе будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о падении атмосферного давления 4 сентября. Оно опустится до 742 миллиметров ртутного столба. При этом давление продолжит активно падать на протяжении всего дня.

Температура воздуха в столице достигнет 20–22 градуса 4 сентября

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