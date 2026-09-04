Новак заявил, что РФ и Китай ускорят работу над контрактом по "Силе Сибири 2"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Россия и Китай продолжат подготовку контракта по газопроводу "Сила Сибири – 2" ("Сила Байкала"). Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, вопрос обсуждался в рамках межправительственной комиссии. Стороны признали целесообразным продолжить работу над контрактом, чтобы компании могли быстрее выйти на конкретные договоренности.

Ранее в Минприроды заявили, что ожидают полного воспроизводства запасов нефти и газа в России в 2026 году. По данным ведомства, за первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефти и конденсата) 45 миллионов тонн.

Вместе с тем добыча нефти с конденсатом в России в прошлом году снизилась на 0,9% и составила 511,5 миллиона тонн.