Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой ночью и днем 5 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 5 сентября, в Москве пройдут умеренные и местами сильные дожди. Днем возможна гроза, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в столице выпадет около 7–10 миллиметров осадков, а в Московской области – местами до 13–17 миллиметров. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду, при порывах – до 12–17 метров в секунду. Особенно сильный ветер прогнозируется в южных районах Подмосковья.

Температура в выходные снизится. Ночью будет +10–15 градусов, днем – около +12–17. В воскресенье, 6 сентября, осадков станет меньше, а прояснений – больше. При этом ветер останется сильным, до 7–12 метров в секунду, но без порывов.

Атмосферное давление в субботу опустится до 730 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье поднимется почти до 740 миллиметров.

МЧС Москвы предупредило жителей и гостей столицы о местами сильном дожде, который ожидается ночью и днем 5 сентября. Спасатели также сообщили о возможной грозе и усилении ветра.

В ведомстве рекомендовали парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, соблюдать осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра. При необходимости следует звонить по номерам 101 или 112.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в пятницу, 4 сентября, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и дождь, днем 20–22 градуса, в Подмосковье 18–23 градуса. Ветер южный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.