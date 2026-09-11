Роспотребнадзор назвал отказ в продаже бензина в канистры незаконным

АЗС не могут отказывать водителям в покупке топлива в канистру, сообщает Роспотребнадзор. На заправках обязаны отпускать бензин всем желающим при наличии топлива. Внутренние ограничения сетей названы незаконными.

Нарушителям грозят крупные штрафы и судебные иски от потребителей. Единственным законным исключением является неподходящая тара. Запрещено наливать бензин в стеклянные бутылки и бытовой пластик без заводской сертификации.

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