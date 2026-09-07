"Качество жизни": врач рассказала о влиянии бега на кожу лица

В соцсетях пугают новым термином – "лицо бегуна". Говорят, что регулярные пробежки могут сделать лицо худым, уставшим и осунувшимся, а морщины заметнее. Неужели спорт, который должен продлевать молодость, может старить внешне?

Почему у одних бегунов кожа выглядит свежей, а у других уставшей? Правда ли, что длительные пробежки на улице ускоряют фотостарение? Какие ошибки бегунов особенно бьют по коже? Как бегать так, чтобы укреплять здоровье, но не получить "лицо бегуна"?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Наталья Чигрова.