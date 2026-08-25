На территории "Лужников" появились экстрим-парк и зона для прогулок

Еженедельно "Лужники" посещают сотни тысяч москвичей. Стадион является самым большим в России и вмещает 81 тысячу зрителей. Кроме того, на территории комплекса появились экстрим-парк и зона для прогулок.

Вице-президент Федерации самокатного спорта Москвы Юрий Акимов рассказал, что ребята, которые тренируются в "Лужниках", успешно выступают на мировых соревнованиях. Недавно на юниорском турнире в Японии российские спортсмены заняли призовые места.

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