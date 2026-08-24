Москвичей приглашают на бесплатные спортивные тренировки

Благодаря проекту "Мой спортивный район" жители столицы могут бесплатно посещать тренировки. 24 августа на площадке спецпроекта "На высоте" москвичей ждут на занятиях по зумбе.

В спортивном клубе "Формула воды" пройдут соревнования по роллер-спорту, а в центре "Марьина Роща" можно будет сыграть в волейбол. В водно-спортивном комплексе "Буревестник" организуют занятия для любителей сапсерфинга.

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