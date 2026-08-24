24 августа, 08:00Спорт
Москвичей приглашают на бесплатные спортивные тренировки
Благодаря проекту "Мой спортивный район" жители столицы могут бесплатно посещать тренировки. 24 августа на площадке спецпроекта "На высоте" москвичей ждут на занятиях по зумбе.
В спортивном клубе "Формула воды" пройдут соревнования по роллер-спорту, а в центре "Марьина Роща" можно будет сыграть в волейбол. В водно-спортивном комплексе "Буревестник" организуют занятия для любителей сапсерфинга.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.