Эксперт назвал важным шагом для мирового спорта возвращение российских фигуристов

Возвращение российских фигуристов на международные соревнования – это важный и правильный шаг, поскольку отечественная школа фигурного катания остается одной из сильнейших в мире, заявил спортивный обозреватель Николай Роганов.

По его мнению, процесс на этом не остановится: другие виды спорта, где Россия традиционно лидирует, также будут возвращаться – сначала в нейтральном статусе, затем с молодежными и юниорскими командами, а позже и со взрослыми сборными.

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