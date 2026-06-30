30 июня, 12:30Спорт
Татьяна Навка назвала победой допуск российских фигуристов на международные соревнования
Фигуристка Татьяна Навка назвала огромной победой допуск россиян на турниры Международного союза конькобежцев. У спортсменов появилась возможность выступать, есть планы. Это радость, которую спортсмены долго ждали, отметила олимпийская чемпионка.
Ограничения ослабляют уже с нового сезона. Ранее россияне не могли участвовать в соревнованиях. Исключения сделали только для турниров, которые нужны были для квалификации на Олимпиаду и самих Игр.
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