"День московского спорта" пройдет в "Лужниках" 4 июля. Гостей ждут встречи с легендарными футболистами и фигуристами, а также турниры по мини-футболу.

Для любителей активного отдыха подготовят экстрим-парк, семейные соревнования и испытания в рамках норм ГТО. Завершит день большой музыкальный опен-эйр. Вход на территорию комплекса свободный, но для участия в некоторых тренировках нужна регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.