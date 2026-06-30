В Орловской области могут ввести график заправки по номерам авто

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График заправки по первым цифрам номеров авто могут ввести в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в соцсети "ВКонтакте".

Глава области подчеркнул, что на данный момент борьба идет не с количеством бензина, а с ажиотажным спросом. Некоторые граждане могут несколько раз приезжать на АЗС, после чего перепродавать бензин.

"В среду (1 июля. – Прим. ред.) будем выносить на штаб с правовиками решение, что с субботы (4 июля. – Прим. ред.) этой недели будет реализовано правило на заправках "Роснефти" и "Газпрома": в субботу заправляются машины орловчан, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье – с 2 до 3 и так далее. Отпускать будем до 50 литров", – сообщил Клычков.

Для транспорта специальных и социальных служб сохраняется режим внеочередной заправки. Ограничения будут отменены сразу после падения ажиотажного спроса, заключил губернатор.

Ранее полиция выявила и пересекла четыре факта перепродажи топлива перекупщиками в Иркутске. Выяснилось, что задержанные перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном случае торговля шла возле территории АЗС, а в трех остальных – через Сеть.

Вице-премьер России Александр Новак поручил регионам сосредоточить усилия на эффективном использовании топливных ресурсов. Он также поручил продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояния логистических цепочек.