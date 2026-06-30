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Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент обе авиагавани восстанавливают график полетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности, напомнили в Росавиации.

Тем временем аналогичные меры продолжают действовать во Внуково. На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения на полеты были объявлены в аэропортах на фоне очередной атаки БПЛА, которая началась 29 июня. По последним данным, всего над Московским регионом было уничтожено 12 беспилотников.

Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

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