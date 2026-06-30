00:07Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент обе авиагавани восстанавливают график полетов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности, напомнили в Росавиации.
Тем временем аналогичные меры продолжают действовать во Внуково. На момент публикации аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения на полеты были объявлены в аэропортах на фоне очередной атаки БПЛА, которая началась 29 июня. По последним данным, всего над Московским регионом было уничтожено 12 беспилотников.
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