Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:23

Политика

В Белоруссии назвали недопустимыми любые угрозы в адрес республики

Фото: depositphotos/ligora

Какие-либо угрозы, попытки давления или запугивания, а также ультиматумы в адрес Белоруссии и ее руководства являются недопустимыми. Об этом заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза всемирной организации.

"Публичные импульсивные высказывания, которые мы недавно услышали от руководства Украины, свидетельствуют лишь о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", – отметил дипломат.

Рыбаков назвал удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Данная атака была направлена на эскалацию конфликта и на втягивание в него Белоруссии.

Постпред подчеркнул, что Минск располагает доказательствами, что атака на автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс". Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить удар ВСУ.

"При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости", – добавил Рыбаков.

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии 17 июня. В результате погибла беременная женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Также еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

Следственный комитет России выяснил, что к организации удара причастны командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Следствие считает, что они обеспечили целеуказание и отдали приказ об атаке гражданского транспорта на территории России.

Атаковавший автобус с детьми под Брянском дрон содержал поражающие элементы

Читайте также


политикапроисшествиярегионыза рубежом

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика