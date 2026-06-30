В Белоруссии назвали недопустимыми любые угрозы в адрес республики

Фото: depositphotos/ligora

Какие-либо угрозы, попытки давления или запугивания, а также ультиматумы в адрес Белоруссии и ее руководства являются недопустимыми. Об этом заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза всемирной организации.

"Публичные импульсивные высказывания, которые мы недавно услышали от руководства Украины, свидетельствуют лишь о стремлении к дальнейшему обострению конфликта", – отметил дипломат.

Рыбаков назвал удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Данная атака была направлена на эскалацию конфликта и на втягивание в него Белоруссии.

Постпред подчеркнул, что Минск располагает доказательствами, что атака на автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс". Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить удар ВСУ.

"При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости", – добавил Рыбаков.

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии 17 июня. В результате погибла беременная женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Также еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

Следственный комитет России выяснил, что к организации удара причастны командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Следствие считает, что они обеспечили целеуказание и отдали приказ об атаке гражданского транспорта на территории России.