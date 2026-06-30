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"Известия": в ЕС обсуждают полный запрет на выдачу туристических виз гражданам РФ

Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Фото: depositphotos/Mind-Map

Еврокомиссия обсуждает в координации со странами Евросоюза введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на европейский источник.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер подчеркнул, что целью визовых ограничений является дестабилизация российского общества перед выборами в Госдуму.

"Очевидно, что жертвами должны стать обычные граждане, а не правительственные чиновники, несущие ответственность за официальную политику России", – добавил он.

По словам чиновника, в конечном итоге подобные меры нанесут ущерб в первую очередь западноевропейской экономике. При этом ограничения, скорее всего, не достигнут своей изначальной цели.

Ранее визовый центр Испании в Москве, BLS International, увеличил сроки обработки запросов на выдачу шенгенских виз до 45 дней. Это произошло из-за увеличения числа заявлений на получение виз.

По данным СМИ, в Евросоюзе также обсуждается предложение о пересмотре решения по поводу уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ в европейских странах.

Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, "заявляли, что поддерживают СВО" или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс.

Срок выдачи виз в Испанию для россиян увеличился

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