Спортивно‑музыкальный фестиваль "Заряд Фест" пройдет в Москве 4 и 5 июля. Площадки расположатся как на суше, так и на воде.

Для гостей подготовят более 20 активностей, среди которых сап-йога, пляжный волейбол, вейкбординг и теннис. Одним из главных событий станет концерт на сапбордах.

Хедлайнерами станут Диана Арбенина, Тимати и другие артисты. Также гостей ждут водное шоу, кино под звездами и фуд‑маркеты. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.