В Музее Победы прошла акция "Микрофон памяти"

В Музее Победы 22 июня прошла акция "Микрофон памяти". Она была приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и стартовала в колоннаде музея ровно в 04:00. Эта акция – дань памяти погибшим в военные годы.

У стен Музея Победы собрались школьники и потомки полководцев. Они рассказали о своих предках-героях, а также прочли письма с фронта и зачитали имена участников ВОВ, которые первыми встретили немецко-фашистские полчища.

Кроме того, школьники-юнармейцы заступили на пост № 1 у Вечного огня у стен музея на Поклонной горе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.