Минимальная цена клубники снизилась до 800 рублей

Российская клубника появилась на рынках Москвы, цены на нее постепенно падают. В начале апреля минимальная цена клубники составляла 1 100 рублей, а сейчас – 800 рублей. По прогнозам экспертов, через пару недель, когда сбор ягоды начнется в других российских регионах, цены снизятся еще на 30–40%.

Генеральный директор информационного агентства, руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий сообщила, что в южных регионах клубнику выращивают в открытом грунте, себестоимость ниже, объем урожая будет большим, поэтому цена продолжит снижаться.

