Москвичам подготовили факты о метро к его 91-летию

Самая длинная станция – "Воробьевы горы" – имеет протяженность 284 метра. Самая узкая станция – "Волгоградский проспект", ширина ее платформы всего 4 метра. Самая глубокая станция – "Марьина Роща" на Большой кольцевой линии (БКЛ), длина ее эскалатора 130 метров.

Ко дню рождения Московского метрополитена Агентство "Москва" подготовило интересные факты о столичной подземке. Самой искривленной станцией признан "Александровский сад", радиус кривизны платформы составляет 750 метров.

