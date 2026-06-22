Температура воздуха в Москве вернулась к климатической норме

Температурный режим в столичном регионе вернулся к климатической норме. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, начало недели будет умеренно теплым, днем воздух прогреется до 23 градусов, что соответствует средним значениям для июня. В течение недели ожидается чередование коротких дождей и периодов переменной облачности, местами солнечно и без осадков.

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