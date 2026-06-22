В Москве стартовал марафон "Дорогами народных ополченцев"

Церемония старта марафона "Дорогами народных ополченцев", посвященного 85-летию начала формирования народного ополчения, состоялась в Москве 22 июня, в День памяти и скорби. На Кутузовском проспекте, в сквере около памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района собрались герои Советского Союза и герои России, ветераны СВО, представители "Женского движения Единой России", "Молодой гвардии Единой России", общественных организаций и жители столицы.



Марафон организован в рамках патриотического проекта "Города-герои – города Героев", запущенного в 2025 году по инициативе Мосгордумы и при поддержке Сергея Собянина. В этом году в акции принимают участие 16 экипажей, командирами которых стали Герои России и Советского Союза. Отдельную команду сформировали активистки "Женского движения Единой России". Маршрут охватит 11 городов-героев России и Республики Белоруссия и пройдет по трем направлениям: "Северному", "Западному" и "Южному". Из Москвы экипажи отправятся без остановок до Мурманска, Минска и Севастополя. Затем начнется основная часть: на обратном пути к столице запланировано более 100 остановок в местах, связанных с подвигами народных ополченцев. Участники возложат цветы к мемориалам, проведут памятные и просветительские мероприятия, в том числе лекции об истории народного ополчения. Завершится марафон 3 июля в Москве, в сквере у памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района.

"Почему выбрано именно это место? 85 лет назад началась Великая Отечественная война. 85 лет назад прозвучал призыв к нашему многонациональному народу создавать народное ополчение в помощь Красной армии. Здесь, на Кутузовском проспекте, установлен памятник одной из дивизий Московского народного ополчения, 21-й дивизии. Она вошла в летопись Великой Отечественной войны", – рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как отметил вице-спикер Госдумы, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой, марафон стал для Москвы важным патриотическим проектом, который помогает сохранить память о народном ополчении.

"Марафон "Дорогами народных ополченцев" – это связь между героическим прошлым Москвы и ее настоящим. Мы стартуем от памятника 21-й дивизии народного ополчения, чтобы проехать по городам-героям и сказать спасибо тем, кто отстоял свободу. Этот проект, поддержанный мэром Москвы, объединяет ветеранов СВО, общественников и молодежь. Мы должны чтить память и быть достойными наследниками той великой Победы" – сказал Толстой.

Гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов подчеркнул, что подвиг ополченцев остается нравственным ориентиром для современных защитников страны и для молодежи.



"Подвиги тех, кто защищал Москву, поражают и сегодня. Силу духа этих людей не могла сломить никакая броня. Одним из них был Павел Дороненков, старший сержант 2-й московской стрелковой дивизии Московского народного ополчения. В ноябре 1941 года она вела бои у станции Лобня. До Москвы оставалось всего 27 километров. Отражая атаку врага, взвод Дороненкова, вооруженный гранатами и бутылками с зажигательной смесью, смог подбить 21 танк, взять в плен нескольких фашистов. За этот подвиг командир взвода был удостоен ордена Красной Звезды. Это лишь один из сотен тысяч примеров героизма, которым мы вдохновляемся по сей день. Важно, чтобы и нынешнее, и все следующие поколения знали о них. Для этого и организуют такие мероприятия, как марафон "Дорогами народных ополченцев", – отметил Шонов.

Почетными гостями церемонии старта марафона стали также участники СВО Эльдар Шарипов, Александр Шелковой и Владислав Гусев, депутаты Государственной думы Владислав Третьяк, Роман Романенко, Светлана Разворотнева, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономик", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов, директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко и другие.

Подвиг московского народного ополчения стал одной из героических страниц Битвы за Москву. Летом 1941 года, когда враг рвался к столице, москвичи разных профессий – рабочие, инженеры, учителя, студенты, служащие – добровольно уходили на фронт, чтобы встать на защиту города. Всего за пять дней после постановления о добровольной мобилизации жителей Москвы и области были сформированы 12 стрелковых дивизий. Более 160 тысяч человек отправились на передовую в самые тяжелые месяцы войны, а в октябре, когда решалась судьба столицы, Москва дала фронту еще четыре дивизии. На Можайском рубеже, под Вязьмой, Волоколамском, Наро-Фоминском и на других направлениях ополченцы вместе с частями Красной армии приняли на себя удар превосходящих сил противника. Многие из них погибли в первых боях, сдерживая наступление врага и выигрывая драгоценное время для укрепления обороны, переброски резервов и подготовки контрнаступления. Их стойкость, мужество и готовность защищать Москву ценой собственной жизни стали частью великого подвига города-героя и приблизили Победу в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны.

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