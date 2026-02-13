Форма поиска по сайту

Новости

13 февраля, 12:30

Общество

"Деньги 24": россияне стали больше тратить на развлечения

Россияне стали тратить больше денег на развлечения. На первом месте по популярности находятся концерты: граждане страны потратили на них 87 миллиардов рублей, что на 64% больше, чем за предыдущий год.

Далее следуют музеи и выставки с показателем 52 миллиарда рублей и ростом на 21%. На театры граждане потратили 65 миллиардов рублей, рост составил 14%. На последнем месте идут спортивные мероприятия: 15 миллиардов рублей и рост на 15% за год.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
обществофинансывидеоСтанислав КуликЕвгений Беляков

