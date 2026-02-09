Турэксперт Друкер объяснила, как избежать обмана при бронировании отелей за границей

Российских туристов обманули при бронировании жилья на Бали: по данным СМИ, на месте заявленного отеля оказались сгоревшие руины. О том, кто в таких случаях несет ответственность и как себя обезопасить при оплате гостиницы, – в материале Москвы 24.

Ожидание/реальность

Фото: телеграм-канал Shot

Молодоженов из России обманули при бронировании жилья на Бали: вместо обещанного отеля пара обнаружила на месте обгоревшее здание. Как сообщил телеграм-канал SHOT, Валерия и Иван забронировали номера в индонезийском отеле Desa Harmonis в районе Улувату – 15 ночей на двоих обошлись им в 95 тысяч рублей. Всю сумму пара вынесла при бронировании. Однако, приехав на место, молодые люди увидели остатки сгоревших строений. В результате, туристам пришлось срочно искать новое жилье, оплачивая его из своих средств.

Позже россияне выяснили, что отель пострадал в ночь на 1 января. Это произошло из-за неправильно запущенного фейерверка, который попал на соломенную крышу. Пламя быстро распространилось по всей территории, повредив виллы.

Пара связалась с администраторами отеля, чтобы узнать, почему их не предупредили о случившемся, и как следствие не отменили бронь. В ответ на это менеджеры сообщили, что якобы не смогли выйти на связь с россиянами. Через некоторое время туристам все-таки удалось вернуть деньги за сорванный отдых. Помимо этого, в качестве моральной компенсации туроператор добавил пострадавшим 15 тысяч бонусов.

В январе 2026 года российских туристов также предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. По данным СМИ, жертвой аферистов стала жительница Тулы Анастасия, которая пыталась самостоятельно организовать поездку на Пхукет, арендовав жилье через телеграм-канал.

Общаясь с менеджером, девушка поделилась своими паспортными данными и перевела треть оговоренной суммы в качестве залога. Затем администратор неожиданно потребовала половину оставшихся средств. Такая просьба вызвала у Анастасии подозрения – она сразу же попросила вернуть все внесенные деньги. Но менеджер уже перестал выходить на связь.

Грамотный подход

Как отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, представители турфирм лично проверяют все объекты перед тем, как открывать продажу. Бронирование жилья, которое сгорело, оказалось недостроенным или же непригодным, в таком случае полностью исключено.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Описанная в СМИ ситуация могла произойти, если граждане все-таки самостоятельно решили оформить аренду через сервисы бронирования, которые, будь то зарубежные или российские, зачастую не проверяют объекты размещения.

При этом в рамках агрегатора владелец виллы, дома или квартиры предоставляет фотографии и документы о праве собственности, и на этом все. По мнению эксперта, собственник объекта мог не сообщить о произошедшем сервису и продолжил принимать деньги от туристов.

"Также стоит помнить, что Бали – небольшой остров. Если бы произошло крупное происшествие (например пожар в отеле на 300 номеров), информация об этом мгновенно разлетелась по всем новостным агентствам мира", – пояснил он.

Когда речь идет о небольшой вилле, принадлежащей частному лицу, ситуация кардинально меняется. О таком локальном инциденте, скорее всего, будет знать только местная пожарная служба и, возможно, ближайшие соседи, отметил специалист.

"Многие международные агрегаторы бронирования не отслеживают подобные события в режиме реального времени. Они полагаются исключительно на добросовестность владельца, который должен самостоятельно и оперативно обновить информацию о статусе своего объекта в системе", – уточнил эксперт.

Мкртчян посоветовал прибегать к деятельности турагентов. По российскому законодательству, они несут полную финансовую и юридическую ответственность перед клиентом. Если что-то идет не так – например, отсутствует питание, номер грязный или протекает сантехника, то турист имеет право на возмещение всех расходов и компенсацию морального вреда через суд.

"Российские суды в таких спорах практически всегда встают на сторону потребителя", – добавил он.

При этом консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер подчеркнула в беседе с Москвой 24, что если турист на месте столкнулся с обманом, необходимо немедленно связаться с владельцем объекта через сервис, который использовался для бронирования.

Для этого нужно написать напрямую в службу поддержки – как правило, сделать это можно через встроенный чат внутри платформы. Сервисы обычно реагируют оперативно: запрашивают доказательства, например, фотографии или видео с места, и после проверки информации возвращают деньги.





Евгения Друкер консультант по путешествиям, тревел-блогер По опыту, срок возврата составляет в среднем один-два дня, особенно если подтвержден факт невозможности заселения. Например, были случаи, когда в Таиланде хозяин апартаментов переставал выходить на связь, и после обращения в службу поддержки агентства возвращали деньги в течение суток.

По словам Друкер, в случае, если бронирование осуществлялось напрямую с переводом владельцу без посредничества защищенных платформ, шансы на возврат резко снижаются.

"Теоретически можно попытаться написать заявление в местную полицию, но практика показывает, что такие обращения редко приводят к результату, особенно если сумма меньше 500 долларов, что часто не считается серьезным нарушением. Кроме того, местные правоохранительные органы, как правило, занимают сторону своих граждан", – заявила она.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт посоветовала внимательно подходить к выбору жилья на этапе бронирования. По ее мнению, основные "красные флаги" включают отсутствие свежих отзывов (желательно проверять комментарии за последние полгода) и жалобы на грязь и недострой.

Кроме того, эксперт считает, что с настороженностью стоит отнестись в случае, если описание не соответствует действительности, – например, если указано, что до пляжа 300 метров, а на деле приходится идти 2 километра в обход, пояснила она.

Также необходимо тщательно читать условия бронирования: часто самые выгодные цены предлагаются с условием полной предварительной оплаты, которую нельзя вернуть обратно, заключила Друкер.

