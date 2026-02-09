Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 19:43

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Друкер объяснила, как избежать обмана при бронировании отелей за границей

Рай в шалаше? Как избежать обмана при бронировании отелей за границей

Российских туристов обманули при бронировании жилья на Бали: по данным СМИ, на месте заявленного отеля оказались сгоревшие руины. О том, кто в таких случаях несет ответственность и как себя обезопасить при оплате гостиницы, – в материале Москвы 24.

Ожидание/реальность

Фото: телеграм-канал Shot

Молодоженов из России обманули при бронировании жилья на Бали: вместо обещанного отеля пара обнаружила на месте обгоревшее здание. Как сообщил телеграм-канал SHOT, Валерия и Иван забронировали номера в индонезийском отеле Desa Harmonis в районе Улувату – 15 ночей на двоих обошлись им в 95 тысяч рублей. Всю сумму пара вынесла при бронировании. Однако, приехав на место, молодые люди увидели остатки сгоревших строений. В результате, туристам пришлось срочно искать новое жилье, оплачивая его из своих средств.

Позже россияне выяснили, что отель пострадал в ночь на 1 января. Это произошло из-за неправильно запущенного фейерверка, который попал на соломенную крышу. Пламя быстро распространилось по всей территории, повредив виллы.

Пара связалась с администраторами отеля, чтобы узнать, почему их не предупредили о случившемся, и как следствие не отменили бронь. В ответ на это менеджеры сообщили, что якобы не смогли выйти на связь с россиянами. Через некоторое время туристам все-таки удалось вернуть деньги за сорванный отдых. Помимо этого, в качестве моральной компенсации туроператор добавил пострадавшим 15 тысяч бонусов.

В январе 2026 года российских туристов также предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. По данным СМИ, жертвой аферистов стала жительница Тулы Анастасия, которая пыталась самостоятельно организовать поездку на Пхукет, арендовав жилье через телеграм-канал.

Общаясь с менеджером, девушка поделилась своими паспортными данными и перевела треть оговоренной суммы в качестве залога. Затем администратор неожиданно потребовала половину оставшихся средств. Такая просьба вызвала у Анастасии подозрения – она сразу же попросила вернуть все внесенные деньги. Но менеджер уже перестал выходить на связь.

Грамотный подход

Фото: 123RF.com/lustreart

Как отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, представители турфирм лично проверяют все объекты перед тем, как открывать продажу. Бронирование жилья, которое сгорело, оказалось недостроенным или же непригодным, в таком случае полностью исключено.

Описанная в СМИ ситуация могла произойти, если граждане все-таки самостоятельно решили оформить аренду через сервисы бронирования, которые, будь то зарубежные или российские, зачастую не проверяют объекты размещения.
Алексан Мкртчян
вице-президент Альянса туристических агентств

При этом в рамках агрегатора владелец виллы, дома или квартиры предоставляет фотографии и документы о праве собственности, и на этом все. По мнению эксперта, собственник объекта мог не сообщить о произошедшем сервису и продолжил принимать деньги от туристов.

"Также стоит помнить, что Бали – небольшой остров. Если бы произошло крупное происшествие (например пожар в отеле на 300 номеров), информация об этом мгновенно разлетелась по всем новостным агентствам мира", – пояснил он.

Когда речь идет о небольшой вилле, принадлежащей частному лицу, ситуация кардинально меняется. О таком локальном инциденте, скорее всего, будет знать только местная пожарная служба и, возможно, ближайшие соседи, отметил специалист.

"Многие международные агрегаторы бронирования не отслеживают подобные события в режиме реального времени. Они полагаются исключительно на добросовестность владельца, который должен самостоятельно и оперативно обновить информацию о статусе своего объекта в системе", – уточнил эксперт.

Мкртчян посоветовал прибегать к деятельности турагентов. По российскому законодательству, они несут полную финансовую и юридическую ответственность перед клиентом. Если что-то идет не так – например, отсутствует питание, номер грязный или протекает сантехника, то турист имеет право на возмещение всех расходов и компенсацию морального вреда через суд.

"Российские суды в таких спорах практически всегда встают на сторону потребителя", – добавил он.

При этом консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер подчеркнула в беседе с Москвой 24, что если турист на месте столкнулся с обманом, необходимо немедленно связаться с владельцем объекта через сервис, который использовался для бронирования.

Для этого нужно написать напрямую в службу поддержки – как правило, сделать это можно через встроенный чат внутри платформы. Сервисы обычно реагируют оперативно: запрашивают доказательства, например, фотографии или видео с места, и после проверки информации возвращают деньги.

По опыту, срок возврата составляет в среднем один-два дня, особенно если подтвержден факт невозможности заселения. Например, были случаи, когда в Таиланде хозяин апартаментов переставал выходить на связь, и после обращения в службу поддержки агентства возвращали деньги в течение суток.
Евгения Друкер
консультант по путешествиям, тревел-блогер

По словам Друкер, в случае, если бронирование осуществлялось напрямую с переводом владельцу без посредничества защищенных платформ, шансы на возврат резко снижаются.

"Теоретически можно попытаться написать заявление в местную полицию, но практика показывает, что такие обращения редко приводят к результату, особенно если сумма меньше 500 долларов, что часто не считается серьезным нарушением. Кроме того, местные правоохранительные органы, как правило, занимают сторону своих граждан", – заявила она.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт посоветовала внимательно подходить к выбору жилья на этапе бронирования. По ее мнению, основные "красные флаги" включают отсутствие свежих отзывов (желательно проверять комментарии за последние полгода) и жалобы на грязь и недострой.

Кроме того, эксперт считает, что с настороженностью стоит отнестись в случае, если описание не соответствует действительности, – например, если указано, что до пляжа 300 метров, а на деле приходится идти 2 километра в обход, пояснила она.

Также необходимо тщательно читать условия бронирования: часто самые выгодные цены предлагаются с условием полной предварительной оплаты, которую нельзя вернуть обратно, заключила Друкер.

Читайте также


туризмистории

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика