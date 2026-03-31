"Деньги 24": исследование показало, на что тратят деньги богатые и сверхбогатые россияне

В России изучили, как изменились расходы богатых и сверхбогатых людей за 2023–2025 годы. Богатыми считают тех, чей доход составляет от 1 до 2 миллионов рублей в месяц, сверхбогатыми – от 4 до 10 миллионов.

Сильнее всего у обеих групп выросли траты на рестораны с чеком от 50 тысяч рублей: у богатых на 77,7%, у сверхбогатых на 59%. Расходы на здоровье у богатых увеличились на 47,4%. Траты на видеоигры у богатых выросли на 364%, у сверхбогатых – на 15 630%.

При этом сверхбогатые стали реже ходить в кино: расходы на кинотеатры сократились на 37,8%. Траты на гардероб с чеком от 100 тысяч рублей у богатых выросли на 12,5%, а у сверхбогатых упали на 47,4%.

