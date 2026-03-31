Орешник и ольха зацвели в Москве раньше срока из-за аномального тепла

В Москве раньше обычного зацвели орешник и ольха. Причиной стала аномально теплая зима и ранняя весна. Уже в апреле к ним добавятся береза, дуб и тополь.

С начала года россияне потратили на противоаллергические препараты более 6 миллиардов рублей. Стоимость лекарств выросла на 11%, а средний чек превысил 1 тысячу рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Врачи предупредили, что самостоятельный подбор антигистаминных несет риски. Неправильно подобранный препарат может вызвать нарушения сердечного ритма, сонливость и снижение концентрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.