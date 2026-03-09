Форма поиска по сайту

09 марта, 08:30

Общество
Эксперт Мельниченко объяснила взлет популярности вещевых рынков среди россиян

Без пафоса: почему зумеры полюбили продуктовые и вещевые рынки

В соцсетях завирусился тренд на отказ от магазинов и онлайн-шопинга в пользу покупки вещей и продуктов на рынках. С чем связана такая тенденция и кто ей следует, разбиралась Москва 24.

Скидка за красивые глаза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/skidkiotkati

Видеоролики, где пользователи показывают покупки на рынках, стали трендом в Сети. Россияне публикуют не только распаковку товаров, но и процесс примерки. Авторы такого контента подчеркивают, что ходить на рынок не стыдно, а, наоборот, престижно, выгодно и модно.

Не была на рынке лет 20, последний раз только в детстве, когда мама заставляла натужно улыбаться во время примерки дурацких сапог, а продавщица то и дело кричала: "Ну, невеста". Воспоминания ужасные, как и вещи начала 2000-х, собственно говоря. Сейчас вдруг захотелось понастальгировать, прогуляться вдоль рядов, выпить чая из пластмассового стаканчика. Удивительно, но спустя два часа такого променада даже ушла с целым пакетом вещей. Еще и комплиментами осыпали.
пользовательница Сети

Другие пользователи рассказывают, как нашли на рынках трендовые головные уборы и платья со стразами, способные удивить даже самых больших любителей блеска. Третьи хвастаются, что смогли сэкономить при покупке шубы.

При этом некоторые пользователи отдают предпочтение продуктовому шопингу и публикуют распаковки, хвастаясь, как смогли приобрести свежие продукты, которых не найти в сетевых магазинах.

Я знаю секрет энергии на весь день. Один поход на рынок – и усталость больше не командует тобой. Конечно, можно поругаться в очереди с бабульками, но есть способ взбодриться получше. Например, заранее запланировать покупки. Это помогает сэкономить время и сохранить бодрость.
пользовательница Сети

Кроме того, пользователи хвалят атмосферу фермерских рынков, где пахнет горячим хлебом, а также сосредотачиваются на экономии и способах, как выбить скидку.

"Пришла на рынок за бакинскими помидорами. Килограмм – 250 рублей. В целом, цена и так адекватная, но я же не в магазине, а значит, существует шанс поторговаться. Вижу, что за прилавком очень милый дедуля. Начала рассказывать, что ехала к нему с другого конца города, даже усталость не помешала. Естественно, сердце продавца растаяло, и он скинул лишние 50 рублей. Мелочь, а на черный день пригодится", – рассказала одна из покупательниц в своем блоге.

Энергообмен и много эмоций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Популярность рынков доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов объяснил в беседе с Москвой 24 в том числе тем, что некоторые виды товаров, особенно фермерские, лучше реализуются именно таким способом.

По его словам, спрос на нетипичные позиции в магазинах не такой большой, поэтому сетевым точкам не выгодно закупать их массовыми партиями. По этой причине потребитель в поисках нужного продукта идет на рынок.

Когда речь идет о фермерском продукте, для покупателя важно лично пообщаться с продавцом или производителем, чтобы узнать, как содержалось животное или рос тот или иной овощ. Еще хочется убедиться в качестве, проверить срок годности, внешний вид и даже условия упаковки.
Владимир Бессонов
доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ

Эксперт уточнил, что в этом случае показателен пример с покупкой баранины: на рынках она реализуется существенно дешевле, оставаясь заведомо лучшей по своим характеристикам. Это происходит в том числе и потому, что такими точками, как правило, управляют опытные продавцы из других регионов.

"То же касается фруктов и овощей: в торговле активно участвуют представители тех мест, где эти продукты произрастают. Таким образом, налажены каналы поставки, и рынки в этом плане вполне успешно конкурируют с крупными магазинами", – подчеркнул экономист.

В свою очередь, президент ассоциации "Палата текстиля и моды" Светлана Мельниченко в разговоре с Москвой 24 подтвердила рост востребованности вещевых рынков. По ее словам, причина тренда кроется в цене товаров: одежду, которая есть в магазинах, можно отыскать на рынках гораздо дешевле, а заодно узнать от продавца о стране-производителе.

Такой шопинг выигрывает у маркетплейсов, считает она, и решающим фактором становится то, что покупатель может сразу примерить вещь, а не ждать доставки на пункт выдачи.

Современные рынки давно перестали ассоциироваться с уличной торговлей в "картонных коробках". Это могут быть полноценные торговые центры с крытыми павильонами. По сути, такой рынок мало чем отличается от любого другого молла, только цены приятнее.
Светлана Мельниченко
президент ассоциации "Палата текстиля и моды"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В таких местах продавцы лично заинтересованы в реализации товара, поэтому готовы быстро предложить с десяток альтернатив, подчеркнула эксперт.

"При наличии нескольких торговых точек они сходят за другой моделью, принесут, помогут примерить, сделают комплимент. Если уметь договариваться, можно получить скидку, и все останутся довольны. Это живой энергообмен, которого не хватает в обезличенном онлайне", – отметила Мельниченко.

Она предположила, что такое отношение в большинстве случаев и заставляет молодежь, переставшую гоняться за брендами, все чаще выбирать рынки. Продавцы понимают, что их главные конкуренты даже не магазины, а именно маркетплейсы, поэтому подстраиваются, заказывая одежду по трендовым лекалам, цветам и моделям, заключила Мельниченко.

