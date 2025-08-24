24 августа, 09:30Общество
Эксперты подсчитали, сколько можно сэкономить при отказе от имульсивных покупок
Эксперты подсчитали, что, отказавшись от импульсивных покупок, цифровых подписок, от доставки еды и покупки кофе на вынос можно сэкономить до 100 тысяч рублей в год.
Маркетологи знают все слабости и за счет специальных приемов, знаний принципов поведенческой экономики стимулируют рост продаж и траты. Даже не отказываясь от "маленьких радостей" полностью, можно сэкономить 200–300 рублей в день, а за год сумму, достаточную, чтобы совершить путешествие, ну или купить крупную технику.
