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22 июня, 18:45

Общество

На Поклонной горе прошла акция "Свеча памяти"

На Поклонной горе прошла акция "Свеча памяти"

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На Поклонной горе в ночь на 22 июня прошла ежегодная международная акция "Свеча памяти", посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На площади собрались тысячи человек.

Ровно в полночь была объявлена минута молчания. На стенах Музея Победы загорелись 1 418 виртуальных свечей – по числу дней прошедшей войны. Как отмечают участники акции, память об этих днях объединяет разные поколения защитников Отечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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