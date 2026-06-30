Фетисов раскритиковал решение ISU допустить россиян без флага и гимна

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Таким образом, на мировую арену возвращаются не только представители конькобежного спорта и шорт-трека, но и фигурного катания. О реакциях на событие расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Лед тронулся"

Фото: шорт-трекистка Алена Крылова. РИА Новости/Санто Стефано

Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях сезона-2026/2027 в нейтральном статусе. При этом в пресс-службе ISU утверждают, что запреты нужны были не для отстранения участников из этих стран, а исключительно в целях безопасности.

"Эти меры были прямо оговорены как не являющиеся санкцией, дисциплинарной мерой или решением о дисквалификации, а принятые исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований", – указано в сообщении.

Теперь к международным стартам могут готовиться российские и белорусские конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты. Причем и в индивидуальных, и в командных видах, и среди юношей, и среди взрослых спортсменов. Правда, тем же решением запрещена любая национальная символика, плюс к соревнованиям не допустят тех, кто находится на службе в вооруженных силах или органах безопасности РФ. Откажут и тем, кто публично поддерживал боевые действия на территории Украины.

Итоговое решение о допуске на конкретное соревнование – за советом ISU, который при его принятии получит право привлекать для оценки кандидата независимую комиссию. Уже известно, что на первых порах фигуристы получат минимальные квоты по аналогии со спортсменами, у которых была долгая пауза в карьере и на этом фоне отсутствовали рейтинговые очки. Плюс ко всему на данном этапе не рассматривается проведение соревнований в РФ и Белоруссии, а также приглашение судей из этих стран.





из сообщения пресс-службы ISU Если ISU убедится в отсутствии проблем с безопасностью или целостностью, он смягчит ограничения. В случае возникновения таких проблем ISU оставляет за собой право вновь ввести или усилить ограничительные меры.

Тем не менее практика возвращения россиян к международным соревнованиям продолжается, обратил внимание в своем телеграм-канале глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU", – заявил министр, отметив, что "лед тронулся" во многих видах спорта.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в беседе с ТАСС уже озвучил планы, согласно которым конькобежцы выступят на этапах Кубка мира в октябре и ноябре 2026 года.

Что касается фигуристов, больше всех шансов на участие в этапах Гран-при имеют выступившие на Олимпиаде в Италии минувшей зимой Петр Гуменник и Аделия Петросян. В таблице лучших по итогам прошлого сезона у них 11-е места. Этого хватает для статуса запасных: то есть, если кто-то не сможет принять участие в турнире, вместо них на лед выйдут россияне.

При этом тренер и хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отметил в беседе с ТАСС, что отстраненным спортсменам придется набирать рейтинг в том числе через турниры серии B.

"Скорее всего, на чемпионаты Европы и мира допустят только по одному спортсмену в каждом виде, поэтому борьба за этот шанс будет невероятной", – подчеркнул он.

В то же время специалист отметил, что после объявления решения ISU испытал приятное волнение и облегчение. По его мнению, адаптация к мировым соревнованиям у каждого будет проходить индивидуально, в том числе в зависимости от опыта подобных турниров.

"Засунули в туалет четыре года нашей жизни"

Фото: фигурист Петр Гуменник. Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался РИА Новости, что счастлив после решения ISU.





Илья Авербух серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф Несправедливость уходит, и это огромный глоток свежего воздуха и для ребят, и вообще для фигурного катания. Конечно, мы должны соревноваться, конечно, это очень важно, потому что переоценить это сложно. Очень надеемся, что ребята будут дальше успешно выступать, выигрывать квоты.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в беседе с РИА Новости поздравил не только болельщиков, но и главу Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе. По словам спортсмена, его коллега и вся команда проделали на этом пути "огромнейшую работу".

"У нас всегда есть заряженность на результат, все мы очень счастливы. Сейчас тяжело делать какие-то выводы, потому что критерии обозначены абстрактно. Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать четкие выводы. Но все равно мы очень рады!" – заявил Плющенко.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила в разговоре с "Советским спортом", что ISU хоть и "затянули" с возвращением россиян и белорусов, но в итоге все же "одумались".

"У многих фигуристов появится дополнительная мотивация заниматься этим видом спорта. У кого больше всего шансов на медали? Понятно, что у Гуменника и Петросян, потому что они уже были допущены и имеют какой-то рейтинг. Но будут и другие спортсмены", – предположила она.



Фото: фигуристка Аделия Петросян. Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Чемпион мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в парном катании Александр Галлямов написал в своем телеграм-канале, что теперь мотивации работать стало еще больше. А олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС отметила, что и возвращение национальной символики – флага и гимна – уже не за горами. Пусть даже европейское лобби, которое этого не желает, в ISU очень сильно.

"Пока мы можем рассчитывать на нейтральный статус, но все постепенно. И не использовать это было бы неправильно. А потом постепенно уговорить европейских коллег допустить с флагом и гимном, рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета. – Прим. ред.) в помощь", – сказала парламентарий.

В то же время многие остались недовольны условиями, на которых россиян и белорусов вернули в большую игру. В частности, максимально жесткой в разговоре с РИА Новости была заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!

В беседе с "Матч ТВ" Тарасова добавила, что ISU спешно пытается исправить ошибки прошлого и "делает это как может".

"Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране", – возмущена тренер.

Схожую точку зрения в разговоре с "Матч ТВ" высказал и двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его мнению, радоваться отсутствию флага и гимна довольно странно.

"По крайней мере есть о чем поговорить. Только почему статус нейтральный? На сессии МОК нам показывали новое положение об отмене дискредитации, дискриминации. Тогда почему мы должны радоваться нейтральному статусу?" – задался вопросом Фетисов.

Не обольщается и экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Спортсмен и политик заявил РИА Новости, что России нужны прорывы не временные, а навсегда.

"Пока мы противостоим всей этой западной неомодели, будут такие качели в спорте. Потому что спорт – это флаг, флаг – это гимн, а гимн – это страна, это символика России, это дух страны. И в спорте без него никак не обойтись. И пока мы воюем с этим миром, те страны готовы к войне и на ниве спорта в том числе", – убежден Валуев.

Осторожен в прогнозах и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре со "Спорт-Экспрессом" он обратил внимание, что доступ на те или иные соревнования зависит в том числе от выдачи виз отдельными странами. Таким образом, предстоит выяснить, насколько допуск окажется неформальным, добавил эксперт.

