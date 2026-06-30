Фетисов раскритиковал решение ISU допустить россиян без флага и гимна

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Таким образом, на мировую арену возвращаются не только представители конькобежного спорта и шорт-трека, но и фигурного катания. О реакциях на событие расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Лед тронулся"
Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в соревнованиях сезона-2026/2027 в нейтральном статусе. При этом в пресс-службе ISU утверждают, что запреты нужны были не для отстранения участников из этих стран, а исключительно в целях безопасности.
"Эти меры были прямо оговорены как не являющиеся санкцией, дисциплинарной мерой или решением о дисквалификации, а принятые исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований", – указано в сообщении.
Теперь к международным стартам могут готовиться российские и белорусские конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты. Причем и в индивидуальных, и в командных видах, и среди юношей, и среди взрослых спортсменов. Правда, тем же решением запрещена любая национальная символика, плюс к соревнованиям не допустят тех, кто находится на службе в вооруженных силах или органах безопасности РФ. Откажут и тем, кто публично поддерживал боевые действия на территории Украины.
Итоговое решение о допуске на конкретное соревнование – за советом ISU, который при его принятии получит право привлекать для оценки кандидата независимую комиссию. Уже известно, что на первых порах фигуристы получат минимальные квоты по аналогии со спортсменами, у которых была долгая пауза в карьере и на этом фоне отсутствовали рейтинговые очки. Плюс ко всему на данном этапе не рассматривается проведение соревнований в РФ и Белоруссии, а также приглашение судей из этих стран.
Тем не менее практика возвращения россиян к международным соревнованиям продолжается, обратил внимание в своем телеграм-канале глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
"Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU", – заявил министр, отметив, что "лед тронулся" во многих видах спорта.
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в беседе с ТАСС уже озвучил планы, согласно которым конькобежцы выступят на этапах Кубка мира в октябре и ноябре 2026 года.
Что касается фигуристов, больше всех шансов на участие в этапах Гран-при имеют выступившие на Олимпиаде в Италии минувшей зимой Петр Гуменник и Аделия Петросян. В таблице лучших по итогам прошлого сезона у них 11-е места. Этого хватает для статуса запасных: то есть, если кто-то не сможет принять участие в турнире, вместо них на лед выйдут россияне.
При этом тренер и хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отметил в беседе с ТАСС, что отстраненным спортсменам придется набирать рейтинг в том числе через турниры серии B.
"Скорее всего, на чемпионаты Европы и мира допустят только по одному спортсмену в каждом виде, поэтому борьба за этот шанс будет невероятной", – подчеркнул он.
В то же время специалист отметил, что после объявления решения ISU испытал приятное волнение и облегчение. По его мнению, адаптация к мировым соревнованиям у каждого будет проходить индивидуально, в том числе в зависимости от опыта подобных турниров.
"Засунули в туалет четыре года нашей жизни"
Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался РИА Новости, что счастлив после решения ISU.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в беседе с РИА Новости поздравил не только болельщиков, но и главу Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе. По словам спортсмена, его коллега и вся команда проделали на этом пути "огромнейшую работу".
"У нас всегда есть заряженность на результат, все мы очень счастливы. Сейчас тяжело делать какие-то выводы, потому что критерии обозначены абстрактно. Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать четкие выводы. Но все равно мы очень рады!" – заявил Плющенко.
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отметила в разговоре с "Советским спортом", что ISU хоть и "затянули" с возвращением россиян и белорусов, но в итоге все же "одумались".
"У многих фигуристов появится дополнительная мотивация заниматься этим видом спорта. У кого больше всего шансов на медали? Понятно, что у Гуменника и Петросян, потому что они уже были допущены и имеют какой-то рейтинг. Но будут и другие спортсмены", – предположила она.
Чемпион мира и Европы, двукратный призер Олимпиады в парном катании Александр Галлямов написал в своем телеграм-канале, что теперь мотивации работать стало еще больше. А олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС отметила, что и возвращение национальной символики – флага и гимна – уже не за горами. Пусть даже европейское лобби, которое этого не желает, в ISU очень сильно.
"Пока мы можем рассчитывать на нейтральный статус, но все постепенно. И не использовать это было бы неправильно. А потом постепенно уговорить европейских коллег допустить с флагом и гимном, рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета. – Прим. ред.) в помощь", – сказала парламентарий.
В то же время многие остались недовольны условиями, на которых россиян и белорусов вернули в большую игру. В частности, максимально жесткой в разговоре с РИА Новости была заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В беседе с "Матч ТВ" Тарасова добавила, что ISU спешно пытается исправить ошибки прошлого и "делает это как может".
"Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране", – возмущена тренер.
Схожую точку зрения в разговоре с "Матч ТВ" высказал и двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его мнению, радоваться отсутствию флага и гимна довольно странно.
"По крайней мере есть о чем поговорить. Только почему статус нейтральный? На сессии МОК нам показывали новое положение об отмене дискредитации, дискриминации. Тогда почему мы должны радоваться нейтральному статусу?" – задался вопросом Фетисов.
Не обольщается и экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. Спортсмен и политик заявил РИА Новости, что России нужны прорывы не временные, а навсегда.
"Пока мы противостоим всей этой западной неомодели, будут такие качели в спорте. Потому что спорт – это флаг, флаг – это гимн, а гимн – это страна, это символика России, это дух страны. И в спорте без него никак не обойтись. И пока мы воюем с этим миром, те страны готовы к войне и на ниве спорта в том числе", – убежден Валуев.
Осторожен в прогнозах и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре со "Спорт-Экспрессом" он обратил внимание, что доступ на те или иные соревнования зависит в том числе от выдачи виз отдельными странами. Таким образом, предстоит выяснить, насколько допуск окажется неформальным, добавил эксперт.