"Качество жизни": врач рассказала, нужно ли использовать SPF-крем осенью

Пигментация не всегда является только косметической проблемой. Почему появляются пигментные пятна и как отличить обычные веснушки от тревожных изменений кожи? Когда пятно нужно показать дерматологу и что может усиливать пигментацию? И нужно ли осенью пользоваться кремом с SPF?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-дерматовенеролог, косметолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Вера Щукина.