"Качество жизни": врач рассказала, как прожить до глубокой старости

Биохакинг от бабушек и дедушек – как они поддерживали здоровье, чтобы доживать до глубокой старости? Советы из прошлого, которые актуальны и в настоящем. Какой напиток нужно пить на ночь, чтобы улучшить сон и микробиом? Что нужно есть, чтобы поддерживать работу иммунитета?

Как раньше проводили то, что мы сейчас называем ретритами? Что помогало сердечно-сосудистой системе советских биохакеров быть крепкой? И почему обед точно по расписанию может продлить жизнь?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

